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Глава СК по Москве всё еще проходит свидетелем по делу Максименко

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Глава Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов продолжает проходить свидетелем по делу экс-руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Об этом заявил прокурор по данному делу Борис Локтионов. Дело Максименко рассматривается в Мосгорсуде.

Адвокат Максименко потребовал сообщить о результатах проверки, проведенной в отношении Дрыманова, и направить соответствующий запрос в СК. Обвинение уточнило, что Дрыманов является свидетелем по данному делу и нет необходимости направлять запрос в СК по данному вопросу.

Мосгорсуд принял решение оставить ходатайство защиты без удовлетворения.

Михаил Максименко был задержан в июле прошло года вместе с заместителем начальника ГСУ СКР по Москве Денисом Никандровым, его обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого.

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