Глава СК по Москве всё еще проходит свидетелем по делу Максименко

Глава Следственного комитета РФ по Москве Александр Дрыманов продолжает проходить свидетелем по делу экс-руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко. Об этом заявил прокурор по данному делу Борис Локтионов. Дело Максименко рассматривается в Мосгорсуде.

Адвокат Максименко потребовал сообщить о результатах проверки, проведенной в отношении Дрыманова, и направить соответствующий запрос в СК. Обвинение уточнило, что Дрыманов является свидетелем по данному делу и нет необходимости направлять запрос в СК по данному вопросу.

Мосгорсуд принял решение оставить ходатайство защиты без удовлетворения.

Михаил Максименко был задержан в июле прошло года вместе с заместителем начальника ГСУ СКР по Москве Денисом Никандровым, его обвиняют в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого.