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Референдум о переводе часов состоится в Волгоградской области

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Фото: Global Look Press/DPA/Friso Gentsch
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Одновременно с выборами президента России в Волгоградской области 18 марта будет проведен референдум о переводе времени на один час вперед. 

Таким образом, на избирательных участках жителям региона будут выдавать два бюллетеня. Для референдума было изготовлено 1,88 млн бюллетеней.

Сейчас Волгоградская область находится в одном часовом поясе с Москвой, передает RT.

Ранее сообщалось, что референдум по объединению московских районов Марьино и Люблино в один, который также планировалось провести 18 марта, не состоится.

Напомним, первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.

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