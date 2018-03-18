90-летняя путешественница Баба Лена проголосовала в Красноярске

90-летняя путешественница из Красноярска Елена Ерхова, известная как Баба Лена, проголосовала на выборах президента РФ.

«Когда я первый раз голосовала, уже не помню, но я ни одного раза не пропускала, не было такого, чтобы не голосовать», — сказала она журналистам.

Женщина стала известной в 2016 году, когда о ее любви к путешествиям рассказали в соцсетях. По ее словам, копить ей удается с пенсии, а после того как о ней узнали, появилось много спонсоров.

Ранее сообщалось, что старейший избиратель Еврейской автономной области, 101-летний ветеран Аркадий Черных проголосовал на выборах президента России в специальном доме для одиноких и престарелых в Биробиджане.

Напомним, первые избирательные участки в России официально открылись на Камчатке и Чукотке 17 марта в 23:00 мск.