Референдум об объедении московских районов Марьино и Люблино не состоится

Обращение о референдуме по объединению московских районов Марьино и Люблино в один, Марьинский, отозвано.

Об этом заявил в среду, 24 января, председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

«Насколько мне сегодня известно, вчера инициативная группа приняла решение отозвать свою инициативу, референдума не будет», — цитирует его «РИА Новости».

Портал iz.ru рассказал об этой инициативе 11 января. Тогда депутат муниципального округа Люблино Александр Ачкасов подтвердил возможность такого слияния. По его словам, чтобы оформить слияние потребуется провести референдум, который мог пройти 18 марта, в день президентских выборов.

По мнению Ачкасова, слияние районов уже давно произошло на практике.

«Если смотреть по прокуратурам и по военкоматам, то районы уже слились давным-давно. Правда, военкомат, в который входит четыре района, называется Люблинский. Прокуратура также объединяет четыре района, в том числе и Марьинский, а называется Люблинская прокуратура», — сообщил он порталу.