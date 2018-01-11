Референдум об объединении Марьино и Люблино может пройти в день выборов

Муниципальные районы Марьино и Люблино в Москве могут объединиться. Такую возможность порталу iz.ru подтвердил депутат муниципального округа Люблино Александр Ачкасов. По его словам, чтобы оформить слияние потребуется провести референдум, но окончательного решения по нему не принято.

Как ранее сообщили некоторые СМИ, референдум по объединению Люблино и Марьино назначен на 18 марта вместе с выборами президента России.

«К нам обратилась инициативная группа с предложением объединить районы. Мы рассмотрели на совете депутатов возможность такого референдума. Насколько это правомочно или нет и есть ли необходимость в этом референдуме. На следующем совете депутатов в конце января мы будем говорить о дальнейших шагах в этом направлении. Там мы и будем решать, когда этот референдум будет проходить. Проведение референдума в день выборов, наверное, было бы целесообразным, так как это экономит средства, людей, ресурсы. Помимо президентских у нас в этом году и мэрские выборы. Так что сейчас о дате говорить еще рано», — сказал Ачкасов.

По мнению депутата, слияние районов уже давно произошло на практике.

«Если смотреть по прокуратурам и по военкоматам, то районы уже слились давным давно. Правда, военкомат, в который входит четыре района, называется Люблинский. Прокуратура также объединяет четыре района, в том числе и Марьинский, а называется Люблинская прокуратура. Поэтому для слияния районов я не вижу никаких препятствий. Любое слияние ведет к экономии средств, к упрощению администрирования», — сказал Ачкасов.

Самое сложное при объединении — определиться с названием, считает депутат.

«Предложение об объединении никто не воспринял в штыки. Единственный вопрос, почему это должно называться Марьинским районом, если история Люблино гораздо шире и глубже. Я не представляю себе, чтобы люблинцы согласились на название Марьинский район. Это как объединить Москву с Серпуховом и назвать это Серпуховским объединением», — подытожил Ачкасов.