Прямой эфир

Курорт Гудаури пригласил пострадавших отдохнуть за свой счет

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузинская компания «Red-Co» за свой счет пригласила всех пострадавших в Гудаури и членов их семей отдохнуть на курорте в следующем сезоне. Об этом говорится в распространенном компанией заявлении.

Согласно сообщению, компания выразила сожаление произошедшей аварией и пожелала всем пострадавшим скорейшего выздоровления, а также пригласила в следующем сезоне посетить Гудаури всех пострадавших и членов их семей, пообещав покрыть расходы, сообщает «Интерфакс».

Компания подчеркнула, что для них важно оставить приятные впечатления от курорта и для этого они постараются сделать все возможное в 2019 году.

Инцидент произошел 16 марта. По предварительной информации, канатная дорога на горнолыжном курорте вышла из строя из-за отключения электроэнергии, после чего кресла стали стремительно скатываться назад, врезаясь друг в друга. В результате туристы стали падать с высоты на снег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беременная женщина пострадала в ЧП на канатной дороге на курорте Гудаури
Четверо россиян пострадали при аварии на подъемнике в Гудаури

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017