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Более десяти человек пострадали при аварии на канатной дороге в Гудаури

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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На канатной дороге на популярном у россиян горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария. 

По предварительной информации, в какой-то момент подъемник остался без электроснабжения. После этого часть кресел, на которых находились туристы, с большой скоростью покатились вниз, к нижней станции канатной дороги, и врезалась друг в друга.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 12 человек. На место происшествия направили реанимобиль.

В настоящее время Ростуризм выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.

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