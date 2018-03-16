Более десяти человек пострадали при аварии на канатной дороге в Гудаури

На канатной дороге на популярном у россиян горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошла авария.

По предварительной информации, в какой-то момент подъемник остался без электроснабжения. После этого часть кресел, на которых находились туристы, с большой скоростью покатились вниз, к нижней станции канатной дороги, и врезалась друг в друга.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 12 человек. На место происшествия направили реанимобиль.

В настоящее время Ростуризм выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.