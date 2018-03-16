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Беременная женщина пострадала в ЧП на канатной дороге на курорте Гудаури

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Фото: РИА Новости/Роман Денисов
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Восемь человек, среди которых беременная женщина, пострадали в результате выхода из строя канатной дороги на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии. Об этом сообщает министр труда, здравоохранения и социальной защиты страны Давид Сергеенко в прямом эфире телеканала Imedi.

Сообщается, что беременная женщина является гражданкой Швеции, у нее боли в области спины, сейчас она находится в клинике неотложной помощи Гудаури. Еще шесть человек также находятся в больницах, тяжелых повреждений ни у кого нет. Еще один пострадавший выписан из медучреждения, сообщает «РИА Новости».

В связи с чрезвычайным происшествием компания развития горных курортов сообщила, что совместно с государством полностью покроет затраты на лечение. В МВД Грузии уже начато расследование происшествия. Также вызваны эксперты компании производителя канатной дороги — «Доппельмайер», чтобы установить причины сбоя в работе системы.

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