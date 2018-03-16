Ростуризм выясняет судьбу российских туристов на горнолыжном курорте Гудаури

Ростуризм выясняет судьбу российских туристов на горнолыжном курорте в Грузии, где из-за поломки фуникулера пострадало более 10 человек. Об этом порталу iz.ru сообщил представитель ведомства.

Ранее стало известно, что на курорте Гудаури кресельный подъемник покатился в обратную сторону. В результате кресла на большой скорости врезались друг в друга. Остановить канатную дорогу удалось только через 2 минуты. На место ЧП прибыли спасатели и три кареты скорой помощи. По последним данным, пострадали 12 человек. МВД Грузии проводит проверку.

«Мы сейчас находимся на связи с ситуационным центром МИД России. Пока что в их распоряжении нет информации о наличии российских туристов среди пострадавших в результате инцидента. Тем не менее в ближайшее время будет определенность. Мы (...) держим ситуацию под контролем», — сообщил представитель Ростуризма.