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Ростуризм выясняет судьбу российских туристов на горнолыжном курорте Гудаури

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Фото: РИА Новости/Евгений Филиппов
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Ростуризм выясняет судьбу российских туристов на горнолыжном курорте в Грузии, где из-за поломки фуникулера пострадало более 10 человек. Об этом порталу iz.ru сообщил представитель ведомства. 

Ранее стало известно, что на курорте Гудаури кресельный подъемник покатился в обратную сторону. В результате кресла на большой скорости врезались друг в друга. Остановить канатную дорогу удалось только через 2 минуты. На место ЧП прибыли спасатели и три кареты скорой помощи. По последним данным, пострадали 12 человек. МВД Грузии проводит проверку.

«Мы сейчас находимся на связи с ситуационным центром МИД России. Пока что в их распоряжении нет информации о наличии российских туристов среди пострадавших в результате инцидента. Тем не менее в ближайшее время будет определенность. Мы (...) держим ситуацию под контролем», — сообщил представитель Ростуризма. 

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