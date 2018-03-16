Четверо россиян пострадали при аварии на подъемнике в Гудаури

Четверо российских туристов получили травмы в результате поломки канатной дороги на горнолыжном курорте в грузинском Гудаури.

Пострадавшие россияне получили легкие травмы: ссадины и ушибы. Как сообщает сайт Ростуризма, госпитализация им не понадобилась, медицинская помощь была оказана на месте.

Ранее министр труда, здравоохранения и социальной защиты страны Давид Сергеенко в прямом эфире телеканала Imedi заявил, что всего пострадали восемь человек.

Среди них — беременная женщина, которая является гражданкой Швеции, а также гражданин Украины. В общей сложности в клинике неотложной помощи Гудаури находится семь человек.

ЧП произошло в пятницу, 16 марта. По предварительным данным, подъемник остался без электроснабжения и кресла с туристами с большой скоростью покатились вниз.

Гудаури — популярный у россиян курорт.