Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге встретился с главными врачами и руководителями учреждений системы здравоохранения. Глава государства подчеркнул, что на эту отрасль возложена особая миссия — без здоровых граждан невозможно обеспечить сохранение и развитие нации. Российский лидер пообещал продолжить работу над увеличением финансирования здравоохранения. По его словам, на поддержку отрасли будут направлены дополнительные средства, которые уже появляются в бюджете.

Здравоохранение сегодня стало экономической категорией, заявил на встрече с медиками глава государства. Он подчеркнул, что дело совершенно не в «экономии средств на больничные листы».

— Дело в том, что в современном мире главная движущая сила — это новейшие достижения в области науки, технологий, в современной технике, робототехнике, искусственном интеллекте. Не может эти задачи решать больной человек, просто не в состоянии. И в этом смысле на здравоохранении особая миссия, она становится комплексной, — сказал Владимир Путин.

По мнению президента, совершенно очевидно, что без здоровых людей невозможно решить главную гуманитарную задачу, реализовать основную миссию государства — обеспечить сохранение и развитие нации.

Владимир Путин отметил, что в своем послании Федеральному собранию он обозначил приоритеты дальнейшего развития страны, которые касаются и области здравоохранения.

— Только что вышли мои поручения правительству и администрации, и начнется подготовка конкретных указов по направлениям деятельности, по отраслям, в том числе и по здравоохранению, по медицине, — пояснил глава государства.

Он также напомнил о своих указах, подписанных в мае 2012 года. Одной из важнейших задач, поставленных в этих документах, является повышение заработной платы в здравоохранении.

— Как вы помните, речь шла о том, что врачи должны получать ровно в два раза больше, чем в среднем по экономике в соответствующем регионе. Я знаю проблемы с совместительством, знаю, что не всё еще сделано, но все-таки движение есть, оно заметное, очевидное, — сказал Владимир Путин.

На встрече затронули и другие темы, связанные с отечественной медициной. К примеру, обсудили отказ некоторых родителей от вакцинации детей. Глава государства не исключил принятия «административных решений», которые могли бы противостоять этой тенденции, но призвал действовать аккуратно — взаимодействуя с гражданами и объясняя суть проблемы.

Президента также попросили начать строительство детских медицинских комплексов. Владимир Путин заметил, что на модернизацию детских поликлиник и отделений только в этом году выделят 10 млрд рублей. По словам президента, строительство можно организовать в тех районах, где в этом есть острая необходимость. Однако он выразил опасение, что средства могут уйти не на переоборудование больниц и подготовку кадров, а на «бесконечную стройку».

— В рамках строительных работ усушка, утруска и пересортица — очень, к сожалению, труднопроверяемые вещи, — заметил Владимир Путин.

Известный детский врач Леонид Рошаль вновь поднял тему финансирования отрасли. Он отметил, что только благодаря содействию президента удалось достичь нынешнего уровня поддержки, в то время как ряд министров предлагали снизить объем выделенных средств.

— В правительстве нет врагов здравоохранения, — подчеркнул глава государства. — Это вопрос счета.

По словам Владимира Путина, если учитывать финансирование этой сферы из всех источников, то суммарный объем поддержки превысит 5% от размера ВВП. Он также рассказал и о перспективах поддержки отрасли.

— Мы будем делать всё для того, чтобы финансирование на здравоохранение увеличилось реально, а не на бумажке. Мы отдаем отчет себе в том, насколько это важно, — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что россияне должны иметь возможность пользоваться бесплатной медициной, ведь это — требование закона. Президент пообещал работать над тем, чтобы дополнительные средства федерального бюджета были направлены на решение проблем здравоохранения. Причем, как отметил Владимир Путин, такие средства уже появляются в бюджете.