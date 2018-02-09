Регионам выделят 16,4 млрд рублей на объекты здравоохранения в 2018 году

Более 16 млрд рублей адресных субсидий на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения направят в российские регионы в 2018 году.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина.

Сумма субсидий составит 16,4 млрд рублей в 2018 году, почти 8,4 млрд — в 2019, и более 3,1 млрд — в 2020 году.

Эти средства пойдут на софинансирование 24 объектов здравоохранения и позволят обеспечить строительство и реконструкцию медучреждений в субъектах РФ.

В январе сообщалось, что правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на повышение заработных плат работников бюджетных учреждений.



