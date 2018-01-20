Более 14 млрд рублей выделено на повышение зарплат бюджетникам

Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на повышение заработных плат работников бюджетных учреждений. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», — сообщается в перечне решений правительства.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин потребовал от правительства выдерживать заданные параметры по зарплатам бюджетников. Ранее сообщалось, что в 2018 году зарплата врачей вырастет до 200% от средней по региону, а медицинского персонала — до 100%. Учителя, преподаватели вузов и ученые также будут получать 200% от средней зарплаты.