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Более 14 млрд рублей выделено на повышение зарплат бюджетникам

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Правительство РФ выделило 14,5 млрд рублей на повышение заработных плат работников бюджетных учреждений. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента России показателей заработной платы работников бюджетных учреждений», — сообщается в перечне решений правительства.

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин потребовал от правительства выдерживать заданные параметры по зарплатам бюджетников. Ранее сообщалось, что в 2018 году зарплата врачей вырастет до 200% от средней по региону, а медицинского персонала — до 100%. Учителя, преподаватели вузов и ученые также будут получать 200% от средней зарплаты.

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