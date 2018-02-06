Кабмин РФ распределил 3,2 млрд рублей субсидий регионам на строительство спортобъектов

Правительство России выделило 2 млрд рублей субсидий регионам на строительство спортобъектов.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Данные средства выделят на объекты, не включенные в федеральные целевые программы, сообщает ТАСС.

Среди прочих 1 млрд рублей получит Калужская область на строительство Дворца спорта в Калуге, 580 млн выделяется на строительства универсального зала в Саранске.

4 декабря портал iz.ru рассказал, что современный олимпийский центр водных видов спорта, который сможет принимать всероссийские соревнования и международные турниры, планируют построить за 1 млрд рублей в Крыму.

Планируется, что в нем разместятся олимпийский 50-метровый бассейн, маленький 25-метровый и детский 10-метровый. Кроме того, в центре предусмотрены тренажерные залы, медицинский кабинет, две сауны, а также трибуны на 600 посадочных мест.