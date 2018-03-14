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Пользователи мессенджера Telegram подали к ФСБ РФ коллективный иск

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Фото: Getty Images/Carl Court
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Пользователи мессенджера Telegram просят признать действия ФСБ РФ, которая требует предоставления ключей для расшифровки сообщений, незаконными. Иск от имени 35 человек был подан в Мещанский суд Москвы. 

«Мы просим суд признать незаконными действия ФСБ по истребованию у компании Telegram Messenger Limited Liability Partnership информации, необходимой для расшифровки сообщений всех пользователей, а также обязать ведомство отозвать данное требование», — сообщил адвокат и юрист общественной организации «Роскомсвобода» Саркис Дарбинян, передает ТАСС.

Юрист отметил, что обратившиеся в суд граждане — активные пользователи сервиса, которые с помощью Telegram поддерживают связь не только с родными и друзьями, но и используют мессенджер в своей профессиональной деятельности. 

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Как отмечается в исковом заявлении, действия ФСБ угрожают безопасности коммуникаций и ставят под угрозу получение неограниченным кругом людей доступа к конфиденциальной информации всех пользователей этого мессенджера. 

Дарбинян подчеркнул, что действия службы безопасности нарушают права истцов на личную и семейную тайну, неприкосновенность частной жизни, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, гарантированные Конституции РФ, а также статьей 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

20 марта Верховный суд РФ начнет рассмотрение иска компании Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ РФ, регламентирующего процедуру предоставления ведомству информации о декодировании сообщений пользователей.

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