«Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость в мессенджере Telegram

Хакеры использовали уязвимость мессенджера Telegram для распространения вредоносного ПО для майнинга криптовалют. Брешь в сервисе обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского».

Эксперты пришли к выводу, что хакеры использовали уязвимость для доставки бэкдора, что позволяло им получить удаленный доступ к компьютеру пользователя для дальнейшей установки шпионского ПО.

Кроме того, с помощью уязвимости распространялось ПО для майнинга криптовалют, таких как Zcash, Monero Fantomcoin и другие, передает РИА «Новости».

Хакеры использовали брешь в мессенджере как минимум с марта 2017 года. Все случаи были зафиксированы в России.

В компании отметили, что, обнаружив уязвимость, связались с разработчиками мессенджера, которые устранили проблему.