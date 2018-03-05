Сбой произошел в работе Telegram

В работе Telegram произошел сбой. Об этом сообщила администрация мессенджера.

Отмечается, что проблемы с доступом к приложению наблюдаются в европейских странах и ближневосточном регионе.

«Некоторые наши пользователи в Европе и странах Магриба и Ближнего Востока испытывают проблемы с подключением», — говорится в сообщении администрации в Twitter.

Some of our users in Europe and MENA are currently experiencing connection issues. We've got all hands on deck, working to bring everyone back online. Hang on! — Telegram Messenger (@telegram) 20 февраля 2018 г.

Также пользователей призвали «держаться» и пообещали устранить неполадки в ближайшее время.

Отмечается, что к 13:15 мск сбой в работе мессенджера в Европе был устранен.

«Теперь Европа снова в сети! Извините, что заставили вас ждать. (Если вы в Иране, продержитесь еще немного)», –– говорится в новом сообщении администрации мессенджера.

And now Europe is back online! Sorry to have kept you waiting. (If you’re in Iran, hang on just a little longer, back soon too.) pic.twitter.com/gTHpiBN7mi — Telegram Messenger (@telegram) 5 марта 2018 г.

Это уже не первый сбой в работе популярного мессенджера. 20 февраля пользователи Telegram столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений. Сбои наблюдались как в веб-версии, так и в приложениях для мобильных устройств.