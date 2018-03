Сбой произошел в работе Telegram

В работе Telegram произошел сбой. Об этом сообщила администрация мессенджера.

Отмечается, что проблемы с доступом к приложению наблюдаются в европейских странах и ближневосточном регионе.

«Некоторые наши пользователи в Европе и странах Магриба и Ближнего Востока испытывают проблемы с подключением», — говорится в сообщении администрации в Twitter.

Some of our users in Europe and MENA are currently experiencing connection issues. We've got all hands on deck, working to bring everyone back online. Hang on!

Также пользователей призвали «держаться» и пообещали устранить неполадки в ближайшее время.

Отмечается, что к 13:15 мск сбой в работе мессенджера в Европе был устранен.

«Теперь Европа снова в сети! Извините, что заставили вас ждать. (Если вы в Иране, продержитесь еще немного)», –– говорится в новом сообщении администрации мессенджера.

And now Europe is back online! Sorry to have kept you waiting. (If you’re in Iran, hang on just a little longer, back soon too.) pic.twitter.com/gTHpiBN7mi