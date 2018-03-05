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Сбой произошел в работе Telegram

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В работе Telegram произошел сбой. Об этом сообщила администрация мессенджера.

Отмечается, что проблемы с доступом к приложению наблюдаются в европейских странах и ближневосточном регионе.

«Некоторые наши пользователи в Европе и странах Магриба и Ближнего Востока испытывают проблемы с подключением», — говорится в сообщении администрации в Twitter.

Также пользователей призвали «держаться» и пообещали устранить неполадки в ближайшее время.

Отмечается, что к 13:15 мск сбой в работе мессенджера в Европе был устранен. 

«Теперь Европа снова в сети! Извините, что заставили вас ждать. (Если вы в Иране, продержитесь еще немного)», –– говорится в новом сообщении администрации мессенджера.

Это уже не первый сбой в работе популярного мессенджера. 20 февраля пользователи Telegram столкнулись с проблемами при отправке и получении сообщений. Сбои наблюдались как в веб-версии, так и в приложениях для мобильных устройств.

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