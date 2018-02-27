Сбой произошел в работе банкоматов Райффайзенбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сбой зафиксировали во вторник, 27 февраля. Ряд владельцев карт платежной системы Visa различных банков столкнулись с проблемой двойного списания средств при проведении операций через терминалы Райффайзенбанка. В пресс-службе отметили, что произошло это из-за технической ошибки. В настоящее время специалисты уже устранили эту проблему, срок возврата денежных средств составит около трех дней в зависимости от банка-эмитента карты, сообщает BFM.RU.

Ранее в феврале клиенты Райффайзенбанка уже сталкивались с техническими неполадками, когда из-за обновления программных систем банка произошел сбой, вследствие чего клиенты испытывали трудности при проведении операций по картам в банкоматах, торговых точках и в Сети.