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Сбой произошел в работе банкоматов Райффайзенбанка

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Сбой произошел в работе банкоматов Райффайзенбанка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сбой зафиксировали во вторник, 27 февраля. Ряд владельцев карт платежной системы Visa различных банков столкнулись с проблемой двойного списания средств при проведении операций через терминалы Райффайзенбанка. В пресс-службе отметили, что произошло это из-за технической ошибки. В настоящее время специалисты уже устранили эту проблему, срок возврата денежных средств составит около трех дней в зависимости от банка-эмитента карты, сообщает BFM.RU.

Ранее в феврале клиенты Райффайзенбанка уже сталкивались с техническими неполадками, когда из-за обновления программных систем банка произошел сбой, вследствие чего клиенты испытывали трудности при проведении операций по картам в банкоматах, торговых точках и в Сети.

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