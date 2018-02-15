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Банкомат по ошибке обогатил жителя Заполярья на 600 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Банкомат выдал по ошибке жителю Мурманской области 600 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей Полученные деньги мужчина потратил на личные нужды, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, подозреваемым в краже оказался житель 1977 года рождения. На допросе он признался, что при вводе пин-кода вместо запрашиваемой 1 тыс. рублей банкомат выдал значительно больше купюр. Мужчина повторил комбинацию цифр еще несколько раз. В сумме мужчина получил 600 тыс. рублей. После этого вместе с деньгами он скрылся. Изъять у подозреваемого деньги правоохранительные органы не смогли. Мужчина утверждает, что не помнит, на что он потратил «круглую» сумму. О случившемся в полицию сообщил представитель одного из банков, написав заявление о хищении средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

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