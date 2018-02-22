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Telegram вновь объявил о предпродаже собственной криптовалюты

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Фото: Global Look Prees/Schaube/face to face
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Мессенджер Telegram запустил вторую предварительную продажу собственной криптовалюты до проведения публичного ICO, или публичного размещения криптоактивов для привлечения инвестиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал The Verge.

Аккредитованные инвесторы получили электронные письма о начале предпродажи на этой неделе. О сумме предполагаемой выручки пока не сообщается, однако известно, что Telegram планирует выручить около $850 млн от более чем 80 инвесторов во время первой предпродажи. Таким образом, выручка компании может составить $1,6 млрд до публичного ICO. Вырученные средства от размещения компания планирует направить на развитие новой платформы Telegram Open Network (TON) со своей криптовалютой. В компании информацию о втором pre-ICO пока не комментируют, сообщает BFM.RU.

О планах мессенджера запустить блокчейн-платформу со своей криптовалютой Gram стало известно в январе 2018 года. Запуск платформы проходит за счет ICO, первая предпродажа которого уже привлекла внимание российских инвесторов, включая Романа Абрамовича, Давида Якобашвили и Сергея Солонина.

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