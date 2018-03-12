Закладной камень памятника Николаю Чудотворцу освятили в Мурманске

Закладной камень на месте памятника покровителю Военно-морского флота России Николаю Чудотворцу освятили в Мурманске, сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

В центре Мурманска прошла церемония освящения закладного камня для памятника. Монумент Николаю Чудотворцу будет установлен летом, на данный момент он находится в литейной мастерской, сообщает ИА FlashNord.

Образ покровителя создается с иконы, которую написал знаменитый путешественник Федор Конюхов. По его словам, скульптура отливается из бронзы, а высота монумента будет составлять 6,5 м. В будущем, по задумке путешественника, планируется установить еще три подобных изваяния: в Москве, Находке и Севастополе.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал, что часовни или храмы Николая Чудотворца присутствуют почти в каждом гарнизоне флота. Последний из них был освящен 25 февраля в штабе Северного флота. А монумент Николаю будет установлен в самой высокой точке острова Сальный в Кольском заливе недалеко от Североморска.

Этот памятник будет виден всем кораблям, которые возвращаются на базу или которые уходят в Баренцево море.