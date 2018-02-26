Обелиск погибшим во время ВОВ летчикам открыт под Великим Новгородом

В Поддонском районе Новгородской области открыт памятник экипажу пикировавшего бомбардировщика Пе-2, погибшего в этом районе 75 лет назад. Обломки самолета нашли поисковики отрядов «Сокол» и «Скиф».

Памятник, установленный неподалеку от места гибели экипажа, был сделан на собственные средства членами поисковых отрядов. Его заказали в Санкт-Петербурге. На двухметровой стеле из черного гранита нанесены имена и звания героев. На обратной стороне — текст песни «Туман, туман», посвященной пилотам Великой Отечественной войны.

Как сообщает Новгород.ру, на церемонии открытия обелиска присутствовали родственники погибших и ветераны новгородского поиска, который начинался еще в 1960-е годы.

Экипаж бомбардировщика не вернулся с задания 27 февраля 1943 года. Самолет нашли в болоте Ястребец Поддорского района еще в 2010 году. Поисковики извлекли из трясины обломки Пе-2 с номерами, рацию, бензобак, часть обмундирования и останки летчиков.

Было установлено, что самолет принадлежал авиакорпусу, посланному для уничтожения немцев в Демянском котле. Машина была сбита немецким истребителем при развороте на обратный курс.