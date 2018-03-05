На памятник Невельскому в Хабаровском крае собрали 1 млн рублей

В Хабаровском крае продолжается сбор денег на установку памятника адмиралу Геннадию Невельскому. Благодаря пожертвованиям жителей Приморского края, Севастополя, Ставрополя, Санкт-Петербурга и Москвы удалось собрать 1 млн рублей.

Как напоминает Vostokmedia, краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры изначально планировало собрать 25 млн рублей в качестве пожертвований. Но сейчас эта цифра может измениться — до 15 марта жители должны проголосовать за один из предложенных скульптором Александром Рукавишниковым вариантов, а затем краевое министерство культуры определится со стоимостью.

Правительство Хабаровского края объявило о сборе средств на памятник Невельскому еще в декабре 2017 года. Скульптура адмирала до 1996 года стояла за Дальневосточным художественным музеем. Монумент установили в городе в 1951 году, однако в 1990-е годы над ним надругались вандалы.

Агентство напоминает, что экспедиция Геннадия Невельского летом 1849 года вошла в лиман Амура, обнаружила возможность входа для морских судов и, таким образом, установила, что остров Сахалин отделен от материка судоходным проливом. В этом году со дня рождения мореплавателя исполняется 205 лет.