Прямой эфир

На памятник Невельскому в Хабаровском крае собрали 1 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае продолжается сбор денег на установку памятника адмиралу Геннадию Невельскому. Благодаря пожертвованиям жителей Приморского края, Севастополя, Ставрополя, Санкт-Петербурга и Москвы удалось собрать 1 млн рублей.

Как напоминает Vostokmedia, краевое отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры изначально планировало собрать 25 млн рублей в качестве пожертвований. Но сейчас эта цифра может измениться — до 15 марта жители должны проголосовать за один из предложенных скульптором Александром Рукавишниковым вариантов, а затем краевое министерство культуры определится со стоимостью.

Правительство Хабаровского края объявило о сборе средств на памятник Невельскому еще в декабре 2017 года. Скульптура адмирала до 1996 года стояла за Дальневосточным художественным музеем. Монумент установили в городе в 1951 году, однако в 1990-е годы над ним надругались вандалы.

Агентство напоминает, что экспедиция Геннадия Невельского летом 1849 года вошла в лиман Амура, обнаружила возможность входа для морских судов и, таким образом, установила, что остров Сахалин отделен от материка судоходным проливом. В этом году со дня рождения мореплавателя исполняется 205 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник благодарности красноармейцам сносят в Польше
Памятник Окуджаве появится в Астраханской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017