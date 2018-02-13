Памятник Окуджаве появится в Астраханской области

В Ахтубинске Астраханской области будет установлен памятник Булату Окуджаве. Скульптурная композиция появится в парке возле комплекса «Крыло Икара» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Планы муниципалитетов области по благоустройству обсуждались на заседании координационного совета по местному самоуправлению. Его провел губернатор Александр Жилкин, сообщает «Астрахань-24». Пока заявлено лишь о намерении установить в Ахтубинске памятник Окуджаве. Подробности проекта, судя по всему, еще не проработаны.

Не исключено, что скульптура появится в парке-гитаре, строительство которого тоже входит в проект по благоустройству. В соответствии с планом в середине парка будут находиться малые формы в виде оркестра. Над ними возведут конструкцию в виде руки гитариста.

В самой Астрахани в рамках проекта будет обновлен старейший парк города «Аркадия». Он станет центральной площадкой — фан-зоной, на которой будут проводиться прямые трансляции ЧМ-2018.