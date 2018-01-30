Уникальный фонтан появится в астраханском парке к ЧМ-2018

Уникальный сухой фонтан, а также большая площадка и переносные трибуны для массовых мероприятий появятся в астраханском парке «Аркадия» к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Первый этап благоустройства завершился осенью 2017 года. За это время на территории учреждения полностью заменили тротуарное покрытие. Следующий этап работ начнется сразу, как позволят погодные условия, сообщает Астрахань 24.

Основным украшением парка станет фонтан. Главный архитектор администрации Астрахани Дмитрий Соколов рассказал, что он будет состоять из традиционной чаши с водой и сухого фонтана, куда можно будет подняться и погулять между струями воды.

Также много внимания уделят созданию мест отдыха и озеленению территории. Здесь появится большой экран, на котором будут транслироваться матчи и другая информация, связанная с чемпионатом. Завершить второй этап работ предполагается в мае 2018 года. Парк «Аркадия» утвержден в качестве фан-зоны к ЧМ-2018.