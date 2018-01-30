Прямой эфир

Уникальный фонтан появится в астраханском парке к ЧМ-2018

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уникальный сухой фонтан, а также большая площадка и переносные трибуны для массовых мероприятий появятся в астраханском парке «Аркадия» к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Первый этап благоустройства завершился осенью 2017 года. За это время на территории учреждения полностью заменили тротуарное покрытие. Следующий этап работ начнется сразу, как позволят погодные условия, сообщает Астрахань 24.

Основным украшением парка станет фонтан. Главный архитектор администрации Астрахани Дмитрий Соколов рассказал, что он будет состоять из традиционной чаши с водой и сухого фонтана, куда можно будет подняться и погулять между струями воды.

Также много внимания уделят созданию мест отдыха и озеленению территории. Здесь появится большой экран, на котором будут транслироваться матчи и другая информация, связанная с чемпионатом. Завершить второй этап работ предполагается в мае 2018 года. Парк «Аркадия» утвержден в качестве фан-зоны к ЧМ-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фан-зона будет работать в Сыктывкаре во время ЧМ-2018
Ярославль остался без чемпионата мира по футболу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017