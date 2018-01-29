Ярославль остался без чемпионата мира по футболу

Список городов, в которых будут жить и тренироваться принимающие участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году сборные, опубликовал «Спорт-Экспресс» 27 января. Ярославля среди них нет.

О том, что в Ярославле не будут проходить матчи чемпионата мира по футболу, было известно уже давно, однако оставалась надежда, что в городе разместится одна из команд-сборных, принимающая участие в соревнованиях. В списке городов, где будут размещены команды, Ярославля снова не оказалось, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Начальник управления по физической культуре и спорту мэрии города Алексей Кокурин отметил, что при этом небольшая надежда на то, что в город приедет какая-нибудь команда, еще остается. Если база, на которой разместится команда, им не понравится, то участники могут начать подыскивать себе другое место, среди которых в резерве останется и Ярославль. Однако шансы на такое развитие событий пока минимальны.