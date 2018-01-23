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Госэкспертиза утвердила проект нижегородского стадиона к ЧМ-2018

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Обновленный проект строительства стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде утвержден Главгосэкспертизой России. Эксперты пришли к выводу, что проектная документация соответствует требованиям технического регламента.

Как сообщает ИА «НьюсНН», в частности, специалисты уточняли выполнение строителями требований ФИФА в части зонирования и назначения помещений комплекса. Кроме того, они проверили, были ли внесены изменения, касающиеся оборудования и материалов.

Общая площадь стадиона составит 125,5 тыс. кв. м. Он будет рассчитан на 45 тыс. зрителей. Кроме поля и трибун там будут помещения для спортсменов, фойе и системы жизнеобеспечения. Игровая зона будет открытой.

На прошлой неделе на стадионе были установлены ветрозащитные фасадные мембраны из винилхлорида.

Напомним, в рамках группового этапа ЧМ-2018 на стадионе «Нижний Новгород» будут сыграны шесть матчей, первый из которых между Швецией и Южной Кореей пройдет 18 июня. Также в Нижнем Новгороде состоятся матчи 1/4 и 1/8 финала чемпионата.

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