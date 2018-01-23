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СМИ сообщили о просьбе ФСБ приостановить работу предприятий на время ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) отправила предписания о необходимости временно остановить работу некоторых предприятий, расположенных в регионах, где пройдет чемпионат мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на одно из отправленных писем. 

Издание уточняет, что письма уже получили руководители химических производств.

Согласно данным журналистов, от владельцев предприятий требуется лишь «временное прекращение работ и операций, связанных с повышенной опасностью». При этом нет необходимости в приостановке всей деятельности предприятий, уточняется в сообщении. 

Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Сочи, Калининграде и других городах РФ.

Ранее бывший главный тренер футбольного клуба ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев пообещал сбрить усы в случае победы российских спортсменов на чемпионате мира.

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