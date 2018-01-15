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Ветрозащитные мембраны установили на стадионе к ЧМ в Нижнем Новгороде

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Ветрозащитные фасадные мембраны установили на строящемся к ЧМ-2018 стадионе в Нижнем Новгороде, информация об этом размещена на официальном сайте города.

На стадионе, строящемся к ЧМ, завершены работы по монтажу мембран, целью которых будет защита от ветра. Мембраны выполнены из двух цветов, белого и синего, и созданы из прочного материала — поливинилхлорида, сообщило ИА «НьюсНН».

Полотно установлено на располагающиеся вокруг стадиона 44 колонны. Внешний вид стадиона таким образом преобразился, благодаря волнообразному расположению мембран стали проступать мотивы ветров, дующих с Волги и речного простора.

Вместимость стадиона насчитывает порядка 45 тыс. зрителей единовременно. На арене планируется провести шесть матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, первый из которых пройдет 18 июня.

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