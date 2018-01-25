Калининград привлечет полицейских из других регионов на ЧМ-2018

Около 4 тыс. полицейских приедут из других регионов для того, чтобы обеспечить безопасность в Калининграде в период ЧМ-2018. По словам начальника городского УМВД Юрия Куртева, это самые скромные подсчеты, окончательная цифра пока не утверждена.

Правоохранители будут сосредоточены прежде всего на главной арене, в фан-зоне и на тренировочных площадках. Кроме того, для повышения уровня безопасности на период чемпионата на территории города будет установлено более 2 тыс. камер, которые подключат к системе «Безопасный город». Она уже действует в Калининграде.

Как напоминает «Калининград.ру», губернатор Антон Алиханов ранее заявлял о том, что глава областного УМВД «не обрадовался» новости о том, что присутствовать на матче в Калининграде намерены английские фанаты. При этом Алиханов заверил, что правоохранители и организаторы первенства планеты способны совместными усилиями полностью обеспечить безопасность как гостей, так и жителей региона.

Накануне власти Калининграда назвали службам такси условия для аккредитации на ЧМ-2018.

На стадионе в Калининграде пройдут четыре встречи в рамках ЧМ-2018. Нигерия сыграет с Хорватией 16 июня, Сербия со Швейцарией — 22 июня, Испания с Марокко — 25 июня и Англия с Бельгией — 28 июня.