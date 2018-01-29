Фан-зона будет работать в Сыктывкаре во время ЧМ-2018

В дни проведения в России чемпионата мира по футболу – 2018 в столице Коми появится фан-зона. Региональная федерация футбола договорилась об этом с властями. В феврале пройдет заседание оргкомитета, на котором обсудят детали площадки. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Территория для болельщиков будет обустроена на Республиканском стадионе, так как там проще обеспечить безопасность. Прямо на газоне сделают посадочные места. Также запланированы мастер-классы для семей с детьми.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная России проведет три матча. 14 июня в Москве она встретится с командой Саудовской Аравии, 19 июня в Санкт-Петербурге — с Египтом и 25 июня в Самаре — с Уругваем.

Как заявил ранее президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, Международная федерация футбола (ФИФА) неофициально подтвердила, что минимум две фан-зоны будут работать на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу. «Мы отправили в ФИФА письмо, они устно подтвердили, что фан-зоны в Крыму будут разрешены, как и на всей территории России, но это всё еще неофициально. Мы пока не знаем, сколько их будет», — сказал он. Речь идет о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе.