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Живая изгородь из барбариса появится к 460-летию Астрахани

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Живая изгородь из барбариса появится в Кировском районе Астрахани в рамках подготовки к 460-летию города. Вопросы о преображении города к Дню рождения обсудили на выездном заседании правительства Астраханской области под председательством губернатора Александра Жилкина.

Весной 2018 года на площади Ленина планируют создать живую барбарисовую изгородь. Также на площади будет установлена композиция из бутового камня. В рамках подготовки к 460-летию откосы Астраханского кремля облагородят и озеленят, со стороны улицы Адмиралтейской появятся пешеходные дорожки. К благоустройству парков Нефтяников и Дружбы планируется привлечь инвесторов.

Также, в рамках проекта «Формирования комфортной городской среды» проведут масштабные работы по обновлению старейшего парка города «Аркадия». Изменения в нем начались еще в 2017 году, тогда было заменено дорожное покрытие в парке, открыт новый фонтан, сообщает «Астрахань 24».

В этом году «Аркадию» продолжат обновлять. Парк станет центральной площадкой – фан-зоной, на которой будут проводиться прямые трансляции ЧМ-2018. По словам заместителя главы администрации города Виктора Корженко, в парке для болельщиков будут созданы все условия для комфортного просмотра матчей.

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