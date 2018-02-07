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Водные объекты получат субсидии на развитие в Пензенской области

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Водные объекты получат субсидии на развитие из федерального бюджета в Пензенской области. Соглашение об этом подписали между собой Федеральное агентство водных ресурсов и правительство Пензенской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году на развитие водных ресурсов в области будет выделено в общей сложности 19 557,7 млн рублей. Из них субсидирование из федерального бюджета составляет 17 993,1 млн рублей, а остальные 1 564,6 млн рублей будут выделены из бюджета области, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

На эти денежные средства планируется провести завершающий этап работ по реконструкции гидротехнических объектов, которые размещены на реке Пизяевка в Башмаковском районе. Также из этой суммы будут выделены средства на осуществление работ на узле гидротехнических сооружений пруда на ручье Королейка на окраине города Белинский.

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