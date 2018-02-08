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«Курсантский» сквер откроют на территории военного училища в Иркутске

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В Иркутске на территории высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) благоустроят парк. Площадь пространства — более 20 тыс. кв. м. Здесь появится сквер «Курсантский». Он станет местом отдыха для жителей городка ИВВАИУ и будет напоминать об истории военного училища.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, инициатива, предложенная группой граждан, обсуждалась на общественных слушаниях. Территория военного училища будет благоустроена в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Она будет действовать до 2022 года.

Агентство отмечает, что также сейчас активно обсуждается идея благоустройства историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора» и территории еврейского кладбища. Не исключено, что здесь появятся своего рода места памяти и музей под открытым небом.

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