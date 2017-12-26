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Утвержден проект содействия переселению россиян из-за рубежа под Астрахань

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о согласовании проекта по содействию соотечественникам, проживающим за рубежом, в переселении в Астраханскую область. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением согласовывается проект государственной программы Астраханской области «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом», на 2017–2020 годы», — отмечается в документе.

Помощь в переселении в Россию, согласно программе, будет оказываться в первую очередь высококвалифицированным специалистам и рабочим по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.

Отмечается, что реализация программы позволит привлечь 600 соотечественников в Астраханскую область с 2017 по 2020 год.

В ноябре портал iz.ru сообщал, что в рамках программы переселения в 2017 году в Россию вернулись около 90 тыс. человек. В программе участвуют 60 субъектов РФ, в ближайшие месяцы прием переселенцев начнется в Башкирии и Татарстане.

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