Европол впервые возглавила женщина

Новым исполнительным директором Европола стала женщина — 8 марта Совет ЕС назначил на эту должность генерального комиссара федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль.

Это решение было принято на плановом заседании европейского законодательного органа в Брюсселе. К выполнению своих обязанностей Катрин де Болль приступит в начале мая.

«Моей главной задачей на этом посту станет повышение доверия агентству и повышение результативности его работы», — цитирует ее ТАСС.

Ранее должность исполнительного директора Европола занимал Роб Уэйнрайт. Срок полномочий на этом посту составляет 4 года.

Катрин де Болль не в первый раз получает должность, которую до этого занимали только мужчины. Так, в 2012 году она стала первой женщиной - главой Федеральной полиции Бельгии.

6 марта впервые в истории японских Военно-морских сил командующей группой боевых кораблей стала женщина — капитан первого ранга 44-летняя Рёко Адзума.