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В Японии группой боевых кораблей впервые стала командовать женщина

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner/dpa
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44-летняя Рёко Адзума приняла командование группой боевых кораблей, это произошло впервые в истории японских Военно-морских сил. Церемония вступления в должность капитана первого ранга прошла на военно-морской базе Йокосука у входа в Токийский залив.

Адзума будет командовать четырьмя кораблями, под ее началом будет и крупнейший в Японии вертолетоносец «Идзумо», передает ТАСС. Общая численность военнослужащих группы боевых кораблей составляет около 1 тыс. человек.

Офицер в 2016 году стала первой в истории Японии женщиной-капитаном боевого корабля.

Ранее стало известно, что морские Силы самообороны Японии приобретут свой первый нефтяной танкер для доставки топлива на Окинаву.

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