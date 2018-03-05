ВМС Японии приобретут свой первый нефтяной танкер

Свой первый нефтяной танкер для доставки топлива на Окинаву приобретут морские Силы самообороны Японии. Об этих планах ВМС страны сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Нефть будет доставляться на Окинаву, где дислоцированы японские ВМС, патрулирующие акваторию Восточно-Китайского моря. В этом районе ВМС Японии пытаются сдерживать стремительно нарастающую активность Китая.

ВМС страны потребуется танкер, способный перевозить до 300 тыс. баррелей топлива. В настоящее время кораблям для дозаправки требуется заходить на остров Кюсю, что требует много времени.

11 января министерство иностранных дел Японии заявило протест КНР из-за приближения кораблей ее ВМС к спорным островам Сенкаку. Тогда морские силы самообороны Японии зафиксировали присутствие иностранной субмарины и китайского фрегата в водах возле островов.