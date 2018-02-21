Япония хочет увеличить закупки истребителей F-35A у США

Власти Японии увеличат объемы закупок американских истребителей F-35A. В ближайшие шесть лет, сообщает ТАСС, Япония намерена купить 20 дополнительных истребителей помимо основного плана на закупку 42 военных самолетов.

Также правительство Японии намерено купить США новейшие истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B и ввести их в эксплуатацию в своих военно-воздушных силах к 2026 году.

Ранее стало известно, что японские истребители сопроводили два бомбардировщика РФ над Тихим океаном.