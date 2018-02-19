Абэ и главком сухопутных войск США подтвердили готовность оказывать давление на КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли подтвердили намерение расширять сотрудничество обеих стран и Южной Кореи, чтобы решить проблему вооружения КНДР.

Информацию об этом распространило МИД Японии в понедельник, 19 февраля.

«На фоне растущей угрозы со стороны КНДР мы всегда стоим плечом к плечу с Японией, японским народом и военнослужащими, а также с народом Южной Кореи», — цитирует сообщение генерала «РИА Новости».

При этом Милли считает, что нужно продолжить оказание давления на Северную Корею, чтобы заставить ее отказаться от ядерного оружия и разработки баллистических ракет.

7 февраля вице-президент США Майкл Пенс после переговоров с японским премьером Синдзо Абэ заявил о подготовке Вашингтоном новых «жестких и агрессивных» экономических санкций в отношении КНДР.

Синдзо Абэ тогда заявил, что Токио и Вашингтон никогда не признают КНДР как страну, обладающую ядерным оружием.