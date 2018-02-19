Прямой эфир
Сюжет:

Абэ и главком сухопутных войск США подтвердили готовность оказывать давление на КНДР

0
Фото: REUTERS/Toru Hanai
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли подтвердили намерение расширять сотрудничество обеих стран и Южной Кореи, чтобы решить проблему вооружения КНДР.

Информацию об этом распространило МИД Японии в понедельник, 19 февраля.

«На фоне растущей угрозы со стороны КНДР мы всегда стоим плечом к плечу с Японией, японским народом и военнослужащими, а также с народом Южной Кореи», — цитирует сообщение генерала «РИА Новости».

При этом Милли считает, что нужно продолжить оказание давления на Северную Корею, чтобы заставить ее отказаться от ядерного оружия и разработки баллистических ракет.

7 февраля вице-президент США Майкл Пенс после переговоров с японским премьером Синдзо Абэ заявил о подготовке Вашингтоном новых «жестких и агрессивных» экономических санкций в отношении КНДР.

Синдзо Абэ тогда заявил, что Токио и Вашингтон никогда не признают КНДР как страну, обладающую ядерным оружием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посол Японии анонсировал визит Абэ в Россию
КНДР обвинила США в попытках помешать улучшению отношений с Южной Кореей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017