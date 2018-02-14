Посол Японии анонсировал визит Абэ в Россию

Поездка премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву запланирована на конец мая.

Абэ выступит 25 мая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, а на следующий день посетит церемонию открытия Года Японии в России в Большом театре в Москве, сообщил японский посол в Москве Кодзуки Тоёхиса.

В ходе Года Японии в России и Года России в Японии пройдет более 300 мероприятий, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Синдзо Абэ в программной речи в парламенте заявил, что видит большой потенциал в развитии отношений с Россией. В МИД РФ, напротив, прогнозировали ухудшение отношений двух стран.