Прямой эфир

Посол Японии анонсировал визит Абэ в Россию

0
Фото: REUTERS/ Kiyoshi Ota
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поездка премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву запланирована на конец мая.

Абэ выступит 25 мая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, а на следующий день посетит церемонию открытия Года Японии в России в Большом театре в Москве, сообщил японский посол в Москве Кодзуки Тоёхиса.

В ходе Года Японии в России и Года России в Японии пройдет более 300 мероприятий, сообщает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, Синдзо Абэ в программной речи в парламенте заявил, что видит большой потенциал в развитии отношений с Россией. В МИД РФ, напротив, прогнозировали ухудшение отношений двух стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония применит в России опыт борьбы с автомобильными пробками
Япония готова к смягчению визового режима с Россией

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017