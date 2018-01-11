Прямой эфир

Япония заявила протест КНР из-за приближения китайских кораблей к спорным островам

0
Фото: Global Look Prees/Rodrigo Reyes Marin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Японии заявило протест КНР из-за приближения кораблей ее ВМС к спорным островам Сенкаку.

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, 11 января.

Морские силы самообороны Японии накануне зафиксировали присутствие иностранной субмарины и китайского фрегата в водах возле островов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что китайские боевые корабли не заходили в территориальные воды Страны восходящего солнца.

Пекин с 1970-х годов прошлого столетия предъявляет претензии на острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, которые Япония объявила своими.

11 августа министерство иностранных дел Китая осудило приближение американского эсминца «Джон Маккейн» к островам Спратли в Южно-Китайском море, назвав его грубым нарушением суверенитета страны и международного законодательства.

В министерстве подчеркнули, что подобные действия могут спровоцировать обострение ситуации в море или в воздухе, а также подорвать мир и безопасность в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео с 20-метровой ледяной стеной на границе РФ и КНР
Япония продолжит сотрудничество с КНР и Россией по корейской проблеме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017