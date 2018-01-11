Япония заявила протест КНР из-за приближения китайских кораблей к спорным островам

Министерство иностранных дел Японии заявило протест КНР из-за приближения кораблей ее ВМС к спорным островам Сенкаку.

Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг, 11 января.

Морские силы самообороны Японии накануне зафиксировали присутствие иностранной субмарины и китайского фрегата в водах возле островов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что китайские боевые корабли не заходили в территориальные воды Страны восходящего солнца.

Пекин с 1970-х годов прошлого столетия предъявляет претензии на острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, которые Япония объявила своими.

11 августа министерство иностранных дел Китая осудило приближение американского эсминца «Джон Маккейн» к островам Спратли в Южно-Китайском море, назвав его грубым нарушением суверенитета страны и международного законодательства.

В министерстве подчеркнули, что подобные действия могут спровоцировать обострение ситуации в море или в воздухе, а также подорвать мир и безопасность в регионе.