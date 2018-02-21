Корабли КНР провели патрулирование акватории спорных с Японией островов

Корабли морской полиции КНР провели патрулирование акватории спорных с Японией островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море.

Информацию об этом распространило в среду, 21 февраля, Государственное океанологическое управление Китая.

«Корабли морской полиции КНР провели патрулирование территориальных вод возле китайских островов Дяоюйдао», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в Токио при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ был создан штаб для анализа данного инцидента.

Китай с 1970-х годов предъявляет претензии на данные островные территории, которые Япония объявила своими.

11 января министерство иностранных дел Японии заявило протест КНР из-за приближения кораблей ее ВМС к спорным островам Сенкаку. Тогда морские силы самообороны Японии накануне зафиксировали присутствие иностранной субмарины и китайского фрегата в водах возле островов.