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Япония заявила России протест в связи с началом учений на Курилах

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Токио заявил Москве протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды.

Информацию об этом распространил глава японского МИД Таро Коно в среду, 7 февраля.

«Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов», – цитирует сообщение ТАСС.

На Курилах идут учения по противодействию незаконным вооруженным формированиям в которых принимают участие более двух тысяч военнослужащих и 500 единиц техники.

Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны однако их принадлежность оспаривается Японией.

6 января портал iz.ru писал, что японские власти намерены вернуться к активному диалогу с российской стороной по проблеме Курильских островов. 2 ноября Япония высказывала надежду на приемлемое для обеих сторон решение территориального спора по Курилам.

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