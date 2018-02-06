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Моргулов заявил о продвижении переговоров по деятельности РФ и Японии на Курилах

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В переговорах между Россией и Японией о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах присутствует позитивный настрой и «налицо движение вперед». Об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов перед началом переговоров со своим японским коллегой Такэо Мори.

«Налицо осязаемое движение вперед, чему способствует активный позитивный настрой обеих сторон. На высшем уровне определены пять приоритетных направлений, а в рабочих группах начат предметный разговор о практическом осуществлении проектной деятельности», — цитирует Моргулова ТАСС.

Замминистра отметил, что целью России и Японии является выход на взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности.

«Наша цель — выйти на действительно взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, что соответствовало бы экономическим интересам компаний двух стран, подтолкнуло бы сотрудничество соседних регионов — Сахалинской области и Хоккайдо, ну и, конечно, внесло бы реальный вклад в укрепление доверия между двумя странами», — добавил российский дипломат.

Такэо Мори выразил надежду на проведение откровенной дискуссии «с целью заключения мирного договора и мудрого продвижения договоренностей, достигнутых лидерами наших стран». 

В конце января премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступил за продолжение активного диалога с Россией и подчеркнул, что сейчас ведутся «плотные переговоры» за ведение с РФ совместной экономической деятельности на юге Курил.

Мирный договор по итогам Второй мировой войны ведется между двумя странами несколько десятилетий. Основным препятствием является проблема принадлежности южной части Курил: весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи.

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