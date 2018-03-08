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Марш женской солидарности проходит в центре Киева

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Фото: скриншот видео/Громадське Телебачення
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В центре Киева в Международный женский день проходит марш против дискриминации по половому признаку, акция собрала несколько сотен участниц, передает ТАСС.

Шествие началось от Михайловской площади, колонна следует по улицам в сторону Крещатика. Среди лозунгов, которые скандируют женщины: «Свобода, равенство, женская солидарность», в руках у представительниц слабого пола плакаты с надписями о гендерном равенстве.

«Мы не будем больше терпеть унижение и дискриминацию, мы будем бороться за свои права, с домашним и сексуальным насилием. Женщина — не сексуальный объект, женщина — это человек», — пояснили агентству смысл марша его организаторы. Участницы марша требуют от государства равных возможностей с мужчинами, речь идет, в частности, о домашнем насилии и равенстве зарплат.

Ранее сообщалось, что самыми желанными подарками на 8 Марта на Украине стали цветы и украшения.

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