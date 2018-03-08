Самыми желанными подарками на 8 Марта на Украине стали цветы и украшения

Наиболее желанными подарками для женщин на Украине являются цветы, ювелирные украшения, путешествия, романтический ужин и косметика, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как передает «Интерфакс», о желании получить в подарок цветы заявила только четверть женщин в республике, но среди мужчин такой подарок близким собираются сделать 32% опрошенных. При этом с ювелирными украшениями ситуация противоположная — их хотят получить 8% женщин, а готовы подарить только 6% мужчин.

Опрос также показал, что ряд женских желаний полностью совпадает с готовностью мужчин исполнить их. Так, 7% женщин, скорее всего, подарят романтическое путешествие, 6% — косметику, заботу и внимание, а 1% — автомобиль или бытовые мелочи. 5% мужчин хотят подарить женщинам романтический ужин (ждут в подарок 4% женщин).

При этом некоторые мужчины собираются подарить женщинам подарки, которые те от них совсем не ожидают. 3% опрошенных собираются подарить на 8 Марта деньги, а 1% — ребенка. С другой стороны, никто из опрошенных не заявил о готовности удовлетворить желание 1% женщин, которые в подарок хотят получить дом.

Не собираются дарить подарки 6% мужчин на Украине, еще у 8% нет любимого человека. Ничего не хотят на 8 Марта 4% украинок, при этом у 9% женщин в стране нет возлюбленного.

Ранее портал iz.ru писал, что командир экипажа МКС Антон Шкаплеров с орбиты поздравил женщин Земли с Международным женским днем.