Командир экипажа МКС поздравил женщин с 8 Марта

Командир экипажа 55-й экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров с орбиты поздравил женщин Земли с наступающим праздником.

«Дорогие дамы! Сегодня я поздравляю вас с космической орбиты. Желаю вам в этот чудесный весенний день любви и счастья, красоты и радости. Ради вас, наших мам, жен, подруг и дочерей, мы, мужчины, готовы на подвиг. Пусть на ваших лицах всегда будут улыбки, которые вдохновляют нас на новые свершения и победы. Будьте счастливы не только сегодня, будьте счастливы всегда!» — сказал космонавт.

Командир экипажа МКС пожелал всем женщинам вдохновлять мужчин на новые свершения и победы, а также поблагодарил их за энергию, красоту и обаяние.

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