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Путин поздравил женщин с 8 Марта стихотворением Андрея Дементьева

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их способность прощать и безграничность материнской любви, а также прочитал им стихотворение поэта Андрея Дементьева.

Глава государства обратился к россиянкам с традиционным поздравлением, отметив, что «сердце женщины — самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична».

Российский лидер обратил внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает в своих семьях приемных детей.

«Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи», — сказал Путин, прочитав отрывок из стихотворения Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…».

Ранее сообщалось, что бойцы Росгвардии накануне Международного женского дня хором прочитали стихотворение Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся» на служебном построении.

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