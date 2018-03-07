Шойгу пожелал женщинам вселенскую эпидемию любви

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с праздником весны и пожелал им вселенскую эпидемию любви.

«Поздравляя вас, я хотел бы пожелать не просто любви. Не так давно кто-то из ученых сказал, что любовь — это болезнь. Я бы хотел, чтобы это была не просто болезнь, а вселенская эпидемия, чтобы вам признавались в любви ваши дети и внуки, ваши близкие и друзья, признавались не по случаю, а потому, что они вас действительно любят и уважают», — сказал глава Минобороны.

Министр подчеркнул, что каждая женщина нашей страны заслужила низкий поклон и сыновнюю благодарность от всех защитников Отечества.

Праздничный концерт состоялся в Театре Российской армии. Шойгу вручил ведомственные награды — ордена Почета, медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» 1-й и 2-й степеней.

По словам Шойгу, 8 Марта является для жителей России «стартом весны» — в этот день «каждый вспоминает, какая в этот день была погода, какие цветы продавали на улицах».

«Это день, когда мы, может быть, с большей силой понимаем, какую ценность в нашей жизни представляете вы, наши замечательные женщины — мамы, бабушки, сестры, жены», — заключил Шойгу.

Также 7 марта были награждены заслуженные жительницы Москвы. Из рук столичного мэра Сергея Собянина женщины получили знаки отличия, почетные знаки, почетные грамоты. Среди награжденных — олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова и актриса Ольга Прокофьева.